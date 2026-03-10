Азербайджан отправил в Иран около 25 тонн гуманитарной помощи

Помощь предназначена для обеспечения текущих потребностей населения соседней страны. Грузы доставляют автомобилями министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В состав груза вошли продукты питания и медицинские принадлежности. Среди них 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды и около 600 килограммов чая, а также 2 тонны лекарств и медицинских принадлежностей. Помощь предназначена для поддержки населения и системы здравоохранения.