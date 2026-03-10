Ричмонд
В МИД РФ предрекли прогресс в переговорах по Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке

Мирошник: прогресс по переговорам на Украине возможен из-за войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на урегулирование конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, конфликт в регионе оказывает существенное влияние и на содержание Украины, и на финансовые возможности, а также на цены на нефтепродукты и реальное положение экономики в Европе. Он напомнил, именно страны Запада являются спонсором и хозяином украинского режима.

«Поэтому по мере продолжения войны ситуация будет меняться, и будут появляться новые мотивы для изменения подхода. А это, в свою очередь, может подвинуть к достижению определенного результата», — заявил Мирошник.

Ранее KP.RU писал, что некоторые страны ЕС выразили недовольство позицией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросу конфликта на Ближнем Востоке. По их мнению, политик выходит за рамки своего мандата и не согласовывает позиции с правительствами стран блока.

