Арбитраж Петербурга вынес 69 решений по спорам, связанным с образами Чебурашки

Анализ судебной практики показывает, что подходы к взысканию компенсаций у истцов кардинально различаются. «Союзмультфильм» чаще всего требует от 50 до 100 тыс. рублей, но суды нередко снижают выплаты до 10−25 тыс., учитывая незначительную стоимость проданных контрафактных товаров (например, брелоков). В то же время «ВБД групп» использует иную тактику: компания рассчитывает компенсацию исходя из двукратной стоимости лицензионного договора, предоставляя суду документальное обоснование. В результате суммы по таким искам, как правило, выше и составляют около 83 тыс. рублей, и оспорить их сложнее.