Туристы на пляже в Эмиратах сняли погоню F-16 за иранским дроном Shahed

В сети появилось видео, на котором истребитель F-16 ВВС ОАЭ преследует иранский беспилотник Shahed-136. Кадры сняли отдыхающие на пляже, которые наблюдали за происходящим без паники.

Погоня за беспилотником. Видео © X / Arslan Akbar.

На видео видно, как самолёт выпускает ракету «воздух-воздух» по летящему дрону. Момент поражения цели зафиксировать не удалось, поэтому неизвестно, был ли беспилотник уничтожен. Судя по кадрам, истребитель продолжил преследование.

ОАЭ приходится задействовать дорогие F-16 для перехвата Shahed из-за низкой эффективности американских комплексов Patriot. ЗРК плохо справляются с такими манёвренными целями. Использование боевых самолётов снижает риск промаха, но увеличивает опасность для пилотов. При поражении дрона обломки могут повредить истребитель, что уже приводило к потерям F-16 на Украине.

Ракета, которой истребитель сбивает дрон, порой стоит в несколько раз дороже самого беспилотника, однако на войну с Ираном США денег не жалеют. Ранее Life.ru рассказывал, что Вашингтон в первые два дня открытого конфликта потратил $5,6 млрд на боеприпасы и БПЛА.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

