Туристы на пляже в Эмиратах сняли погоню F-16 за иранским дроном Shahed

Ракета, которой истребитель сбивает дрон, порой стоит в несколько раз дороже самого беспилотника, однако на войну с Ираном США денег не жалеют. Ранее Life.ru рассказывал, что Вашингтон в первые два дня открытого конфликта потратил $5,6 млрд на боеприпасы и БПЛА.