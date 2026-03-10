Туристы на пляже в Эмиратах сняли погоню F-16 за иранским дроном Shahed

Погоня за беспилотником. Видео © X / Arslan Akbar.
На видео видно, как самолёт выпускает ракету «воздух-воздух» по летящему дрону. Момент поражения цели зафиксировать не удалось, поэтому неизвестно, был ли беспилотник уничтожен. Судя по кадрам, истребитель продолжил преследование.
ОАЭ приходится задействовать дорогие F-16 для перехвата Shahed из-за низкой эффективности американских комплексов Patriot. ЗРК плохо справляются с такими манёвренными целями. Использование боевых самолётов снижает риск промаха, но увеличивает опасность для пилотов. При поражении дрона обломки могут повредить истребитель, что уже приводило к потерям F-16 на Украине.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.