Лебедев: в Днепропетровске прогремели взрывы в районе места пуска ракет ВСУ

В ночь на вторник в Днепропетровске прогремели взрывы в районе расположения объекта, с которого ВСУ запускали дальнобойные ракеты, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, взрывы были слышны в районе объекта № 100 ЮМЗ.
«Взрывы слышали со стороны ЮМЗ объект № 100. Ранее при СССР там находился стенд для испытания ракетных двигателей. … По сообщениям агентуры, на объекте № 100 производятся запуски дальнобойных ракет, установки хранятся на территории в/ч 3021 рядом», — написал он.
Информации о последствиях взрывов в районе объекта № 100 нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских боевиков, выявленного на территории поселка Боровая Харьковской области. Сообщалось, что для поражения места скопления военнослужащих противника была применена управляемая бомба.
Также в Сети появилось видео нанесения бомбовых ударов по пункту временной дислокации украинских боевиков и укрытию дроноводов ВСУ в Красном Лимане.