Лебедев: в Днепропетровске прогремели взрывы в районе места пуска ракет ВСУ

«Взрывы слышали со стороны ЮМЗ объект № 100. Ранее при СССР там находился стенд для испытания ракетных двигателей. … По сообщениям агентуры, на объекте № 100 производятся запуски дальнобойных ракет, установки хранятся на территории в/ч 3021 рядом», — написал он.