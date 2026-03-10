Трамп обратился за помощью к иракским курдам из-за нефтяного кризиса

Президент Дональд Трамп обратился к властям иракского Курдистана с просьбой помочь восстановить поставки нефти после резкого обострения конфликта вокруг Ирана. Правительство в Багдаде также пытается задействовать нефтяную инфраструктуру Курдистана, чтобы частично восстановить поставки на мировой рынок, статью с портала Al-Monitor перевел aif.ru.
Основные экспортные мощности Ирака находятся на юге страны и зависят от морских маршрутов через Ормузский пролив. Однако из-за военных рисков и угроз судоходству часть поставок оказалась под угрозой. В результате Багдад начал обсуждать альтернативный маршрут — экспорт нефти через север страны.
Речь идет о трубопроводе из района Киркук к турецкому порту Джейхан. Этот маршрут проходит через территорию автономного Курдистана и в последние годы почти не использовался из-за политических споров между Багдадом и региональными властями.
По данным источников, через северный коридор можно экспортировать до 200 тыс. баррелей нефти в сутки. Это лишь часть прежних объемов Ирака, но даже такой уровень может помочь стабилизировать поставки на фоне кризиса.
Власти Курдистана готовы рассмотреть возобновление экспорта, однако выдвигают собственные условия. Среди них — решение давнего спора о распределении нефтяных доходов и смягчение финансовых ограничений для региона.
Эксперты отмечают, что ситуация вокруг иракской нефти может стать еще одним фактором нестабильности на мировом энергетическом рынке. Если конфликт вокруг Ирана затянется, роль северного нефтяного маршрута через Курдистан может значительно вырасти.
Ранее беспилотный летательный аппарат нанес удар по военной базе Соединенных Штатов в районе иракского населенного пункта Эрбиль.