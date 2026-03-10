Малинен раскрыл, как дальше будет развиваться война в Иране

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен рассказал, как дальше будет развиваться война на Ближнем Востоке, он отметил, что американцы сейчас будут пытаться выпутаться из сложившейся ситуации при помощи ядерного оружия.
«Съезд с этого пути посредством тактических (маломощных) ядерных ударов. В таком случае, в своем безумии они не учитывают, что Иран, скорее всего, также подготовился к подобному развитию событий. Ответом на такое зверство может стать потопление американских авианосцев и уничтожение реактора в Димоне, что приведет к ядерной катастрофе в Израиле», — заявил он в социальной сети X*.
Малинен добавил, что Москва и Пекин могут деэскалировать этот конфликт, причем эти средства не носят радикальный характер.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Малинен раскрыл, какая страна представляет самую большую ядерную угрозу.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.