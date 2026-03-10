Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинен раскрыл, как дальше будет развиваться война в Иране

Профессор Хельсинкского университета Малинен рассказал, как дальше будет развиваться война на Ближнем Востоке, по его словам, США сейчас будут пытаться выпутаться при помощи ядерного оружия.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен рассказал, как дальше будет развиваться война на Ближнем Востоке, он отметил, что американцы сейчас будут пытаться выпутаться из сложившейся ситуации при помощи ядерного оружия.

«Съезд с этого пути посредством тактических (маломощных) ядерных ударов. В таком случае, в своем безумии они не учитывают, что Иран, скорее всего, также подготовился к подобному развитию событий. Ответом на такое зверство может стать потопление американских авианосцев и уничтожение реактора в Димоне, что приведет к ядерной катастрофе в Израиле», — заявил он в социальной сети X*.

Малинен добавил, что Москва и Пекин могут деэскалировать этот конфликт, причем эти средства не носят радикальный характер.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Малинен раскрыл, какая страна представляет самую большую ядерную угрозу.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше