Лебедев: в результате ударов уничтожена большая группировка ВСУ под Шосткой

Координатор подполья сообщил об уничтожении подразделений артиллеристов и дроноводов ВСУ в районе сумского села Ивот.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник в Сумской области нанесен удар по большой группировке украинских боевиков, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, под удар попало крупное скопление военнослужащих противника в районе города Шостка.

«Сегодня ночью сильные удары пришлись в село Ивот Шосткинского района, уничтожена большая группировка ВСУ, с подразделением артиллеристов и подразделением дроноводов», — написал Лебедев.

Данных о потерях противника в результате ударов по скоплению украинских военных под Шосткой нет.

Ранее были опубликованы кадры пораженияя управляемой бомбой пункта временной дислокации военнослужащих ВСУ в харьковском поселке Боровая.

Также в Сети появилось снятое с беспилотника видео уничтожения артиллерией пунктов временной дислокации украинских боевиков и укрытий дроноводов ВСУ в районе села Долгая Балка под Константиновкой.