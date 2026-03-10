Лебедев: в результате ударов уничтожена большая группировка ВСУ под Шосткой

В ночь на вторник в Сумской области нанесен удар по большой группировке украинских боевиков, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попало крупное скопление военнослужащих противника в районе города Шостка.
«Сегодня ночью сильные удары пришлись в село Ивот Шосткинского района, уничтожена большая группировка ВСУ, с подразделением артиллеристов и подразделением дроноводов», — написал Лебедев.
Данных о потерях противника в результате ударов по скоплению украинских военных под Шосткой нет.
Ранее были опубликованы кадры пораженияя управляемой бомбой пункта временной дислокации военнослужащих ВСУ в харьковском поселке Боровая.
Также в Сети появилось снятое с беспилотника видео уничтожения артиллерией пунктов временной дислокации украинских боевиков и укрытий дроноводов ВСУ в районе села Долгая Балка под Константиновкой.