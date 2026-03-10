Ричмонд
Путин: в условиях глобальных вызовов и проведения СВО работа НАК особенно важна

Президент поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием и подчеркнул важность его работы.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин отметил, что работа Национального антитеррористического комитета (НАК) сегодня имеет особое значение в условиях обострения глобальных вызовов и проведения специальной военной операции. Также российский лидер поздравил комитет с 20-летием. Слова президента РФ опубликованы на сайте Кремля.

По словам Путина, за годы работы НАК стал основой общегосударственной системы борьбы с терроризмом, обеспечивая слаженность действий спецслужб и правоохранительных органов, а также координацию федеральных и региональных властей. Он отметил, что профессионализм сотрудников комитета помогает эффективно предотвращать преступления террористической направленности.

Президент подчеркнул необходимость укреплять кадровый и организационный потенциал НАК, совершенствовать профильное законодательство и внедрять новые методы защиты критической инфраструктуры и мест массового пребывания граждан. Путин выразил уверенность, что комитет и дальше будет добросовестно выполнять свои задачи, служить интересам страны и народа, и пожелал успешной реализации всех планов.

Ранее Владимир Путин поздравил Хоссейни Хаменеи с избранием Верховным лидером Ирана. Президент выразил уверенность, что новый лидер Республики с честью продолжит дело своего отца и сплотит народ Ирана в условиях суровых испытаний.

