NYT: Зеленский поездкой в Донбасс пытается вернуть фокус к Украине

Владимир Зеленский пытается привлечь внимание к своей позиции на фоне смещения мирового фокуса с Украины на Ближний Восток. Об этом пишет The New York Times.

Источник: Life.ru

Зеленский хотел съездить к линии соприкосновения в Донбассе, но вся украинская повестка ушла на второй план из-за ближневосточного конфликта, а главе киевского режима нужно внимание и ажиотаж вокруг его персоны. Украинский политик хочет устроить демонстрацию готовности Украины помогать с отражением атак иранских дронов на Ближнем Востоке, при этом подчёркивая, что сама страна всё ещё нуждается в поддержке.

«Он хочет ясно дать понять, что не собирается поддаваться давлению и заключать сделку», — указали журналисты.

Помощь в конфликте с Ираном стала способом показать готовность к уступкам, тогда как ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского «препятствием к миру».

Ранее Зеленский подтвердил, что украинские специалисты по противодействию БПЛА направлены на защиту американских баз в Иордании. При этом ситуация на Ближнем Востоке делает Украину особенно уязвимой, ограничивая запасы снарядов для её систем ПВО. При этом, по словам главы киевского режима, целых 11 стран сейчас просят у Киева помощи.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

