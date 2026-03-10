Зеленский хотел съездить к линии соприкосновения в Донбассе, но вся украинская повестка ушла на второй план из-за ближневосточного конфликта, а главе киевского режима нужно внимание и ажиотаж вокруг его персоны. Украинский политик хочет устроить демонстрацию готовности Украины помогать с отражением атак иранских дронов на Ближнем Востоке, при этом подчёркивая, что сама страна всё ещё нуждается в поддержке.