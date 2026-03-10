Вице-премьер Испании Диас упрекнула Мерца за молчание после угроз США

Вице‑премьер Испании и министр труда Йоланда Диас раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца из-за молчания немецкого политика после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида, передает газета Politico.
«Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу», — заявила Йоланда Диас.
Она подчеркнула, что в Испании возмущены бездействием Мерца во время нападок Трампа на Мадрид в Овальном кабинете. Вице‑премьер также отметила, что канцлер относится к числу лидеров ЕС, которые, по её мнению, не способны адекватно действовать в текущих исторических условиях.
Напомним, встреча с Мерца с Трампом произошла 3 марта. Мировые СМИ облетели кадры, на которых президент США Дональд Трамп в шутку бьет канцлера Германии Фридриха Мерца по ноге. Произошло это в ходе встречи в Белом доме. Немецкий политик на выходку американского лидера отреагировал сдержанно и с улыбкой.