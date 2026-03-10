СМИ сообщили о новой тактике ракетных атак Ирана

Иран снизил интенсивность ракетных ударов по соседним странам и удерживает их примерно на уровне 45 запусков в сутки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Еврейского института национальной безопасности Америки.
По данным аналитиков, в начале конфликта масштабы атак были значительно выше. На второй день Тегеран выпускал до 420 ракет.
Сейчас удары стали более системными. Помимо ракет, Иран активно применяет беспилотники. Сотни дронов используются для атак на нефтяную инфраструктуру, аэропорты и дипломатические объекты.
Аналитики и представители арабских стран отмечают, что действия иранских сил выглядят скоординированными. Удары направлены по американским дипломатическим и военным объектам, энергетической инфраструктуре, а также по курдским формированиям в Ираке.
По их оценке, такие действия могут быть направлены на то, чтобы не допустить участия курдских сил в конфликте на стороне противников Ирана.
Ранее в США заявляли, что ожидания Вашингтона относительно быстрого ослабления Ирана оказались завышенными.
Отмечается, что структура иранского руководства остается закрытой, поэтому сложно объективно оценить его внутреннее положение. Особенно это касается ситуации, когда США и Израиль не вводят сухопутные войска на территорию Ирана.
По данным WSJ, устойчивость иранского руководства вызывает вопросы о том, как долго США и Израиль смогут продолжать военную кампанию с воздуха и какие ресурсы для этого потребуются.
Как отмечает издание, одной из причин такой устойчивости может быть то, что Иран начал готовиться к новой войне после серьезных потерь в 12-дневном конфликте с Израилем и США в июне 2025 года.
