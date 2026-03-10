Путин отметил ключевую роль НАК в становлении системы антитеррора в России

Путин подчеркнул важную роль комитета в условиях мировой напряжённости и проведения спецоперации. Он добавил, что важно и дальше укреплять кадровый, организационный потенциал структуры, а также внедрять новые способы противодействия терроризму, чтобы обеспечить безопасность граждан и сохранность критической инфраструктуры.