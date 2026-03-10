Фон дер Ляйен может получить новый вотум недоверия, пишет Politico

В январе европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге провел голосование по четвертому по счету вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен, который инициировали представители фракции венгерского премьера Виктора Орбана «Патриоты Европы». За выражение главе ЕК недоверия проголосовали 165 парламентариев, 390 выступили против и десять воздержались.