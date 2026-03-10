Фон дер Ляйен может получить новый вотум недоверия, пишет Politico

«Подобной катастрофой, как заявил Клержо, могут стать бойкот партией Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) таких важных документов, как долгосрочный бюджет ЕС, или поддержка S&D вотума недоверия главе комиссии фон дер Ляйен», — пишет издание Politico со ссылкой на евродепутата.
По мнению Клержо, если не будет уделяться больше времени обмену мнениями и совместной работе, в ближайшие месяцы может случиться политический кризис.
«Глава ЕК пережила все четыре вотума недоверия… Однако некоторые законодатели утверждают, что основания для ее отстранения от должности остаются», — говорится в публикации.
Европейская народная партия (ЕНП) все чаще создает альянс с правыми в обход традиционных союзников социал-демократов.
В январе европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге провел голосование по четвертому по счету вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен, который инициировали представители фракции венгерского премьера Виктора Орбана «Патриоты Европы». За выражение главе ЕК недоверия проголосовали 165 парламентариев, 390 выступили против и десять воздержались.