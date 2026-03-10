Малинен заявил, что ближайшие дни станут самыми опасными для человечества

Ранее Малинен высказывал мнение, что сейчас американцы будут пытаться выпутаться из сложившейся ситуации при помощи ядерного оружия. Он подчеркнул, что Иран, скорее всего, также подготовился к подобному развитию событий. В ответ Исламская Республика может уничтожить реактор в Димоне, что приведет к ядерной катастрофе в Израиле.