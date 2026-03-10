Малинен заявил, что ближайшие дни станут самыми опасными для человечества

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что ближайшие дни могут стать самыми опасными для человечества из-за эскалации на Ближнем Востоке.
«Вполне вероятно, что ближайшие несколько дней станут самыми опасными за долгое время для человечества», — заявил он в социальной сети X*.
Ранее Малинен высказывал мнение, что сейчас американцы будут пытаться выпутаться из сложившейся ситуации при помощи ядерного оружия. Он подчеркнул, что Иран, скорее всего, также подготовился к подобному развитию событий. В ответ Исламская Республика может уничтожить реактор в Димоне, что приведет к ядерной катастрофе в Израиле.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор опубликовал срочное сообщение о перехвате разведданных из Ирана.
