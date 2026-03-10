Адвокат Островскис: Суд Евросоюза отменяет до 20% санкций против РФ

При этом Островскис уточнил, что аннулирование рестрикций судом далеко не всегда означает исключение из списка. На практике Совет ЕС нередко повторно вносит то же лицо в реестр, но уже с иными формулировками. В итоге человек продолжает оставаться под ограничениями и вынужден снова обращаться в суд.