Адвокат Островскис: Суд Евросоюза отменяет до 20% санкций против РФ

Суд Евросоюза отменяет примерно до 20% решений о санкциях против России. Об этом сообщил специализирующийся на евросанкциях адвокат из Бельгии Валериус Островскис в беседе с РИА Новости.
«Суд ЕС довольно часто аннулирует решения Совета о введении санкций, например из-за отсутствия доказательств, неспособности учесть новые обстоятельства или других нарушений. Последней официальной статистики нет, но доля аннулирований по делам о санкциях против России, вероятно, составляет от 10 до 20 процентов всех дел», — заявил он.
При этом Островскис уточнил, что аннулирование рестрикций судом далеко не всегда означает исключение из списка. На практике Совет ЕС нередко повторно вносит то же лицо в реестр, но уже с иными формулировками. В итоге человек продолжает оставаться под ограничениями и вынужден снова обращаться в суд.
Адвокат также напомнил о правах лиц, попавших под санкции. Любой человек или организация вправе оспорить введенные меры в судебных инстанциях ЕС. Также можно напрямую обратиться в Совет ЕС с запросом о пересмотре решения. Кроме того, у физлица есть право изучить материалы дела. А точнее доказательства, на основании которых его внесли в перечень.
Напомним, что санкции ЕС уже не раз комментировали в Кремле. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отмечал, что введенные против Москвы ограничения не способны повлиять на ее позицию по СВО. К тому же, рестрикции не смогли обеспечить эффект давления, на который так рассчитывал Брюссель.