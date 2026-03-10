Американист: европейцы отказываются помогать США в войне против Ирана

На фоне конфликта администрации Трампа с кабинетом лейбористов Лондон решил не отправлять один из двух авианосцев «Принц Уэльский» на Ближний Восток, корабль перебросили в Арктику для участия в морских учениях НАТО. На это обратил внимание политолог Малек Дудаков. По его мнению, страны ЕС также используют возможность поквитаться с Трампом за Гренландию.