Американист считает, что европейцы не собираются приходить на помощь американцам на Ближнем Востоке.
Зачем, если можно спокойно проводить свои учения и с удовольствием мстить Трампу за все его нападки на Гренландию. Есть и уважительная причина — острый энергокризис, вспыхнувший в Европе.
По мнению эксперта, команда Трампа использует позицию несговорчивых европейских столиц как еще одно оправдание своих провалов на Ближнем Востоке. Виновников затяжной операции в Иране ищут везде.
Виноваты уже все — нерешительные европейцы, требующие остановить войны арабы. Критика уже раздается и в адрес израильтян, поиск козла отпущения набирает обороты.
Ранее сообщалось, что британский авианосец «Принц Уэльский» не станут отправлять на Ближний Восток несмотря на эскалацию вокруг Ирана. Вместо этого корабль будет выполнять задачи в рамках обязательств перед НАТО.