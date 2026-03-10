Ричмонд
Американист: европейцы отказываются помогать США в войне против Ирана

На фоне конфликта администрации Трампа с кабинетом лейбористов Лондон решил не отправлять один из двух авианосцев «Принц Уэльский» на Ближний Восток, корабль перебросили в Арктику для участия в морских учениях НАТО. На это обратил внимание политолог Малек Дудаков. По его мнению, страны ЕС также используют возможность поквитаться с Трампом за Гренландию.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Американист считает, что европейцы не собираются приходить на помощь американцам на Ближнем Востоке.

Зачем, если можно спокойно проводить свои учения и с удовольствием мстить Трампу за все его нападки на Гренландию. Есть и уважительная причина — острый энергокризис, вспыхнувший в Европе.

Малек Дудаков
политолог

По мнению эксперта, команда Трампа использует позицию несговорчивых европейских столиц как еще одно оправдание своих провалов на Ближнем Востоке. Виновников затяжной операции в Иране ищут везде.

Виноваты уже все — нерешительные европейцы, требующие остановить войны арабы. Критика уже раздается и в адрес израильтян, поиск козла отпущения набирает обороты.

Малек Дудаков
политолог

Ранее сообщалось, что британский авианосец «Принц Уэльский» не станут отправлять на Ближний Восток несмотря на эскалацию вокруг Ирана. Вместо этого корабль будет выполнять задачи в рамках обязательств перед НАТО.

