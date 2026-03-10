Пушилин сообщил об ожесточённых боях в южной части Константиновки

Ранее российские воздушно-космические силы нанесли удар по дамбе Молочарского водохранилища недалеко от Константиновки в ДНР. В начале февраля объект уже становился целью удара ВС РФ, что также привело к затоплению прилегающего района. Отрезанные от земли украинские военнослужащие были вынуждены поднимать белые флаги. Всего их оказалось в тисках российских войск более тысячи.