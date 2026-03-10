Президент США Трамп: война против Ирана практически завершена

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что война с Ираном «практически завершена». После этих слов мировые рынки отреагировали мгновенно: цены на нефть резко пошли вниз. При этом позже Трамп сменил тон и выразил готовность воевать дальше. В Иране к затяжному конфликту готовы. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале «Газеты.Ru».