Малинен заявил, что к концу месяца все санкции против РФ снимут

К концу марта большинство санкций против России могут снять из-за действий США и Израиля на Ближнем Востоке и энергетического кризиса, считает профессор Хельсинкского университета Малинен.

Источник: Аргументы и факты

Большинство западных санкций против России могут снять к концу марта, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, свое мнение он высказал в социальной сети X*.

«Ожидается, что большинство российских санкций будет снято к концу месяца», — заявил он.

Малинен также рекомендовал тем, кто думает, что сможет избежать надвигающегося энергетического кризиса из-за действий США и Израиля на Ближнем Востоке, пересмотреть свои взгляды.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Малинен заявил, что ближайшие дни станут самыми опасными для человечества.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

