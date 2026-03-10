Ричмонд
Глава ФСБ Бортников: Киев объявил России диверсионно-террористическую войну

Директор ФСБ РФ заявил, что Украина и ее зарубежные кураторы планируют масштабные террористические атаки на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Киев и его зарубежные «кукловоды» объявили России диверсионно-террористическую войну, заявил директор ФСБ РФ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников в интервью «Российской газете».

По его словам, спецслужбы Украины готовят террористические операции более высокого уровня сложности, нацеленные не только на инфраструктуру, но и на гражданское население. Бортников отметил, что речь идет о «втором фронте» в российском тылу, где превентивная защита и реагирование возможны только с опорой на разведданные, контрразведку и оперативно-разыскную деятельность.

Глава ФСБ подчеркнул, что общегосударственная система противодействия терроризму позволяет эффективно предупреждать угрозы, и без нее работа НАК была бы значительно затруднена.

Ранее о работе Национального антитеррористического комитета РФ высказался Владимир Путин. Президент РФ отметил, что НАК в условиях обострения глобальных вызовов и проведения СВО имеет особое значение. Лидер России поздравил комитет с 20-летием.

