Глава ФСБ Бортников: Киев объявил России диверсионно-террористическую войну

Киев и его зарубежные «кукловоды» объявили России диверсионно-террористическую войну, заявил директор ФСБ РФ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников в интервью «Российской газете».
По его словам, спецслужбы Украины готовят террористические операции более высокого уровня сложности, нацеленные не только на инфраструктуру, но и на гражданское население. Бортников отметил, что речь идет о «втором фронте» в российском тылу, где превентивная защита и реагирование возможны только с опорой на разведданные, контрразведку и оперативно-разыскную деятельность.
Глава ФСБ подчеркнул, что общегосударственная система противодействия терроризму позволяет эффективно предупреждать угрозы, и без нее работа НАК была бы значительно затруднена.
Ранее о работе Национального антитеррористического комитета РФ высказался Владимир Путин. Президент РФ отметил, что НАК в условиях обострения глобальных вызовов и проведения СВО имеет особое значение. Лидер России поздравил комитет с 20-летием.