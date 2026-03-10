Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с сотым днем рождения легендарного композитора Александра Зацепина. Глава государства отметил, что, несмотря на почтенный возраст, автор любимых многими поколениями мелодий продолжает радовать публику новыми произведениями и щедро делится своим талантом. Об этом сообщается в официальной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
В своем обращении президент подчеркнул, что искренне рад видеть именинника в прекрасном настроении и на творческом подъеме. Путин также присоединился ко всем теплым словам, которые звучат в адрес юбиляра от его родных, друзей и многочисленных поклонников.
За долгую творческую карьеру Александр Зацепин написал более трехсот песен, многие из которых стали настоящими символами отечественного кино и эстрады. Среди них такие бессмертные хиты, как «Есть только миг», «Остров невезения», «Песенка о медведях» и «Куда уходит детство». Помимо песен, композитор создавал симфоническую музыку, сюиты, балет и мюзиклы.
В свои сто лет композитор сохраняет ясность ума, подвижность и продолжает работать. Как рассказывают близкие маэстро, секрет его долголетия кроется не только в хорошей наследственности, но и в строгом распорядке дня: он вовремя ложится спать, следит за питанием и не имеет вредных привычек.