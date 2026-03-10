Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием

В свои сто лет композитор сохраняет ясность ума, подвижность и продолжает работать. Как рассказывают близкие маэстро, секрет его долголетия кроется не только в хорошей наследственности, но и в строгом распорядке дня: он вовремя ложится спать, следит за питанием и не имеет вредных привычек.