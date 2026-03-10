Как изменится политика Ирана после избрания Моджтабы Хаменеи

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин полагает, что новый глава Ирана и его команда будут еще более радикальными и антиамериканскими по сравнению с предшественниками. Он добавил, что Моджтаба Хаменени связан с КСИР и его усилиями эта структура обрела сильное влияние в стране. Эксперт не исключил, что иранские власти еще окончательно не определились с направлениями развития Исламской Республики, поэтому могут продолжить споры по этому вопросу. Он уточнил, что участники дискуссий вряд ли будут агитировать за мягкий подход к внешней и внутренней политике.