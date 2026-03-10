Как изменится политика Ирана после избрания Моджтабы Хаменеи

Новому лидеру Ирана 56 лет. Он родился 8 сентября 1969 года в иранском Мешхеде и был вторым ребенком в семье прежнего главы Исламской Республики Али Хаменеи.
Его избрание на пост руководителя страны стало возможным благодаря его религиозному образованию, после получения которого он стал священнослужителем, преподавал теологию в семинарии.
Он хорошо разбирается в политической и социальной жизни страны, длительное время сотрудничал с силами Корпуса стражей исламской революции. По данным СМИ, ранее занимался контролем крупных финансовых активов, в том числе в Европе и ОАЭ.
Реакция в мире на избрание Моджтабы Хаменеи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также направил Моджтабе Хаменеи поздравления.
Премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани обратился к Хаменеи с поздравлениями. Он добавил, что Багдад поддерживает Тегеран в вопросах прекращения конфликта и защиты суверенитета.
Шиитская организация «Хезболла» в Ливане выразила приветствие избранию Моджтабы.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что выбор в пользу Моджтабы Хаменени — это «большая ошибка». Он выразил сомнение, что новый глава Ирана продержится у власти долго, и добавил, что у него на примете есть человек, который смог бы заменить Моджтабу Хаменеи на посту руководителя Исламской Республики, пишет «Лента.ру».
По данным The Wall Street Journal, Трамп не против ликвидации нового верховного лидера Ирана, в случае если тот не откажется от реализации ядерной программы. Источники издания сообщили, что Трамп намерен поддержать убийство Хаменеи при продолжении разработки ядерного оружия иранскими учеными.
В армии Израиля открыто заявили, что будут преследовать нового верховного лидера, который окажется преемником прежней власти, а также всех, кто имеет отношение к его избранию. Заявление с обещанием уничтожить Хаменеи и его соратников ЦАХАЛ разместила в соцсети X.
Что изменит для Ирана избрание Моджтабы Хаменеи
Младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин считает, что выбор Моджтабы Хаменеи — признак того, что в Исламской республике продолжат действовать наследственные традиции при усилении влияния силовиков. В беседе с «Ведомостями» он отметил, что приход к власти нового лидера приведет к ослаблению республиканских элементов в республике. «Выборы нового главы государства произошли во время войны. Вероятно, этот факт предопределит консервацию режима в будущем. Но этот тренд в любой момент может измениться по непредсказуемому сценарию», — уточнил он.
Эксперт предположил, что новый лидер Ирана не пойдет на уступки в переговорах с Вашингтоном, так как американцы и израильтяне убили большую часть семьи Моджтабы и второй раз во время переговоров начали боевые действия. «Поэтому у Тегерана осталось меньше причин для готовности к компромиссам», — объяснил он.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин полагает, что новый глава Ирана и его команда будут еще более радикальными и антиамериканскими по сравнению с предшественниками. Он добавил, что Моджтаба Хаменени связан с КСИР и его усилиями эта структура обрела сильное влияние в стране. Эксперт не исключил, что иранские власти еще окончательно не определились с направлениями развития Исламской Республики, поэтому могут продолжить споры по этому вопросу. Он уточнил, что участники дискуссий вряд ли будут агитировать за мягкий подход к внешней и внутренней политике.
Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов считает, что Трамп будет принимать решения относительно военной кампании в Иране исходя из ее результатов. Эксперт допустил, что Израиль может усилить давление на американского лидера в связи с военными и экономическими издержками, так как ставка на смену власти в Исламской Республике не сработала.
«Поэтому Трамп настаивал на согласовании иранцами фигуры нового верховного лидера с ним. Исход военной кампании будет зависеть от внутренней политики Ирана и его военного потенциала», — резюмировал собеседник «Ведомостей».