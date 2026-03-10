Новосибирская область развивает грантовую поддержку молодёжи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание правительства, на котором обсуждалась грантовая поддержка молодёжи. С докладом выступил руководитель департамента молодёжной политики Василий Носков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» даёт молодым людям возможности для самореализации, включая участие в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты», заявки на который принимаются до 15 апреля.
Проектный офис при Агентстве поддержки молодёжных инициатив помогает оформлять идеи в проекты, сопровождая их от заявки до реализации. В 2025 году поддержано 40 проектов на сумму почти 70 млн рублей, при этом приоритет отдаётся амбициозным и системным инициативам, способным приносить долгосрочные изменения в жизни молодёжи и развитие муниципалитетов.
Муниципальные координаторы грантовой активности работают в 25 районах региона и в Новосибирске, обеспечивая консультационную поддержку и повышая результаты участия в грантах. Лидерами по активности стали Болотнинский, Маслянинский, Куйбышевский районы, Бердск и Новосибирск.