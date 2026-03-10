Новосибирская область развивает грантовую поддержку молодёжи

Проектный офис при Агентстве поддержки молодёжных инициатив помогает оформлять идеи в проекты, сопровождая их от заявки до реализации. В 2025 году поддержано 40 проектов на сумму почти 70 млн рублей, при этом приоритет отдаётся амбициозным и системным инициативам, способным приносить долгосрочные изменения в жизни молодёжи и развитие муниципалитетов.