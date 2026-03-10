В Новосибирской области готовят дополнительные меры поддержки скотоводов

«На данный момент разрабатываются дополнительные меры поддержки для тех людей, у кого изъяли животных… Помимо компенсаций, размер которых тоже рассматривается к увеличению, это дополнительные меры поддержки», — сообщили в пресс-службе минсельхоза Новосибирской области, отметив, что речь, в частности, идет о многодетных семьях.