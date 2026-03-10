Ричмонд
В Новосибирской области готовят дополнительные меры поддержки скотоводов

РИА Новости: жителям Новосибирской области выплатят компенсацию за изъятый скот.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 10 мар — РИА Новости. Дополнительные меры поддержки разрабатываются в Новосибирской области для жителей, у которых с частных подворий изъяли скот в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства, сообщили РИА Новости во вторник в минсельхозе региона.

Ранее в министерстве сообщали, что в пяти районах Новосибирской области для локализации очагов пастереллеза и бешенства изымают и уничтожают скот из личных подсобных хозяйств. Людям выплатят предусмотренную законом компенсацию.

«На данный момент разрабатываются дополнительные меры поддержки для тех людей, у кого изъяли животных… Помимо компенсаций, размер которых тоже рассматривается к увеличению, это дополнительные меры поддержки», — сообщили в пресс-службе минсельхоза Новосибирской области, отметив, что речь, в частности, идет о многодетных семьях.

По данным министерства, с начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировано 42 очага по бешенству. Карантин объявлен в пяти районах региона. Также локализованы очаги пастереллеза — острого инфекционного заболевания бактериального происхождения.

В управлении ветеринарии Новосибирской области отмечали, что угрозы для жизни и здоровья населения нет, а продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей.