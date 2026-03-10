WSJ: Трамп пытается выбрать между Вэнсом и Рубио для выборов 2028 года

В то же время, утверждает газета, Трамп все чаще проявляет благосклонность именно к Рубио, хваля его в частных разговорах и говоря соратникам, что госсекретарь имеет шансы на победу в президентской гонке. Кроме того, активизация внешней политики США с начала нового срока американского лидера сделала Рубио ключевой фигурой в принятии самых важных решений в Белом доме, и президент часто обращается к нему за советом.