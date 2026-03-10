WSJ: Трамп пытается выбрать между Вэнсом и Рубио для выборов 2028 года

По ее данным, Трамп задал присутствующим вопрос, кого ему поддержать — Вэнса или Рубио, на мероприятии для спонсоров в своем гольф-клубе в Мар-а-Лаго. Как передает издание со ссылкой на тех, кто присутствовал на собрании, «гости аплодировали Рубио громче».
При этом близкие к обоим политикам люди считают их друзьями, отмечает WSJ, а Рубио и публично, и в частных беседах заявлял, что не намерен конкурировать с Вэнсом, который считается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на участие в борьбе за президентский пост в США в 2028 году.
В то же время, утверждает газета, Трамп все чаще проявляет благосклонность именно к Рубио, хваля его в частных разговорах и говоря соратникам, что госсекретарь имеет шансы на победу в президентской гонке. Кроме того, активизация внешней политики США с начала нового срока американского лидера сделала Рубио ключевой фигурой в принятии самых важных решений в Белом доме, и президент часто обращается к нему за советом.
Сторонники Вэнса в последние месяцы часто заявляют о том, что крупным лоббистам правых взглядов платят за критику вице-президента и что против него ведется спланированная медийная кампания. При этом его поддерживают такие фигуры, как сын главы американской администрации Дональд Трамп — младший, вдова правого активиста Чарли Кирка Эрика Кирк и журналист Такер Карлсон.