WSJ: Трамп пытается выбрать между Вэнсом и Рубио для выборов 2028 года

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пытается определиться, кого из двух представителей своей администрации — вице-президента Джей Ди Вэнса или госсекретаря Марко Рубио — поддержать в качестве потенциального кандидата от Республиканской партии на выборах 2028 года. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal.

Источник: Reuters

По ее данным, Трамп задал присутствующим вопрос, кого ему поддержать — Вэнса или Рубио, на мероприятии для спонсоров в своем гольф-клубе в Мар-а-Лаго. Как передает издание со ссылкой на тех, кто присутствовал на собрании, «гости аплодировали Рубио громче».

При этом близкие к обоим политикам люди считают их друзьями, отмечает WSJ, а Рубио и публично, и в частных беседах заявлял, что не намерен конкурировать с Вэнсом, который считается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на участие в борьбе за президентский пост в США в 2028 году.

В то же время, утверждает газета, Трамп все чаще проявляет благосклонность именно к Рубио, хваля его в частных разговорах и говоря соратникам, что госсекретарь имеет шансы на победу в президентской гонке. Кроме того, активизация внешней политики США с начала нового срока американского лидера сделала Рубио ключевой фигурой в принятии самых важных решений в Белом доме, и президент часто обращается к нему за советом.

Сторонники Вэнса в последние месяцы часто заявляют о том, что крупным лоббистам правых взглядов платят за критику вице-президента и что против него ведется спланированная медийная кампания. При этом его поддерживают такие фигуры, как сын главы американской администрации Дональд Трамп — младший, вдова правого активиста Чарли Кирка Эрика Кирк и журналист Такер Карлсон.

