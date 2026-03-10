Лукашенко собрал «тяжелую артиллерию» белорусской экономики — вот почему

10 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заслушает доклад по вопросам текущей деятельности Нацбанка в контексте задач экономического развития страны, сообщает телеграм-канала «Пул Первого».
«Журналисты называют это так: тяжелая артиллерия белорусской экономики сегодня во Дворце: Турчин, Крутой, Головченко, Снопков, Егоров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пройдет мероприятие по итогам недавнего отчета правительства и поручений президента об усилении взаимодействия Нацбанка и правительства при проведении совместной экономической политики.