Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко собрал «тяжелую артиллерию» белорусской экономики — вот почему

Лукашенко проведет совещание по деятельности Нацбанка и вопросам экономики.

Источник: телеграм-канал «Пул Первого»

10 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заслушает доклад по вопросам текущей деятельности Нацбанка в контексте задач экономического развития страны, сообщает телеграм-канала «Пул Первого».

«Журналисты называют это так: тяжелая артиллерия белорусской экономики сегодня во Дворце: Турчин, Крутой, Головченко, Снопков, Егоров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пройдет мероприятие по итогам недавнего отчета правительства и поручений президента об усилении взаимодействия Нацбанка и правительства при проведении совместной экономической политики.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше