Аким Карагандинской области обратился к жителям региона перед референдумом

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев призвал жителей региона принять участие в общенациональном референдуме, который пройдет 15 марта.

Источник: Zakon.kz

В своем обращении глава региона подчеркнул, что референдум — это важный инструмент прямого волеизъявления граждан и позволяет определить дальнейшее развитие страны.

«Новая Конституция отвечает актуальным потребностям государства и направлена на укрепление его устойчивости в современных условиях. Основной закон также усиливает взаимную ответственность общества и государства, закрепляя права и обязанности граждан. Житель Карагандинской области, принимающий участие в референдуме, — это человек, которому небезразлична судьба страны и который чувствует ответственность за будущее нации», — отметил Ермаганбет Булекпаев.

Аким выразил уверенность, что жители региона проявят гражданскую активность и примут участие в голосовании.