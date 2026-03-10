Аким Карагандинской области обратился к жителям региона перед референдумом

«Новая Конституция отвечает актуальным потребностям государства и направлена на укрепление его устойчивости в современных условиях. Основной закон также усиливает взаимную ответственность общества и государства, закрепляя права и обязанности граждан. Житель Карагандинской области, принимающий участие в референдуме, — это человек, которому небезразлична судьба страны и который чувствует ответственность за будущее нации», — отметил Ермаганбет Булекпаев.