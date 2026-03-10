Американист раскрыл роль ИИ в войне на Ближнем Востоке

Аналитик обращает внимание, что за несколько дней до начала конфликта с Ираном главный подрядчик Пентагона в сфере искусственного интеллекта пошел на разрыв отношений.
Брать на себя ответственность за военные просчеты не хочет никто — ни ИИ-стартап из Кремниевой долины, ни заключивший с ним контракт Белый дом. Все спешно пытаются отползти от проигранной войны с Ираном, оставляя команду Трампа в одиночестве разгребать ее последствия.
По мнению эксперта, подрядчик Пентагона — известная технологическая компания в сфере искусственного интеллекта — начал судебную войну во избежание репутационных рисков.
Ранее издание The Hill сообщало, что компания Anthropic начала большую судебную войну с Белым домом.