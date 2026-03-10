Ричмонд
Американист раскрыл роль ИИ в войне на Ближнем Востоке

Хаотичное планирование операции против Ирана во многом связано с искусственным интеллектом и его галлюцинациями. Об этом пишет американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Аналитик обращает внимание, что за несколько дней до начала конфликта с Ираном главный подрядчик Пентагона в сфере искусственного интеллекта пошел на разрыв отношений.

Брать на себя ответственность за военные просчеты не хочет никто — ни ИИ-стартап из Кремниевой долины, ни заключивший с ним контракт Белый дом. Все спешно пытаются отползти от проигранной войны с Ираном, оставляя команду Трампа в одиночестве разгребать ее последствия.

Малек Дудаков
политолог-американист

По мнению эксперта, подрядчик Пентагона — известная технологическая компания в сфере искусственного интеллекта — начал судебную войну во избежание репутационных рисков.

Ранее издание The Hill сообщало, что компания Anthropic начала большую судебную войну с Белым домом.

