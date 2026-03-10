СМИ: Трамп и Вэнс идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана

Как пояснил Трамп, он счел нужным атаковать Иран, поскольку был уверен, что Тегеран вскоре первым нанесет удар по США: «Я чувствовал, что это то, что мы должны были сделать. Не думаю, что у нас был выбор». Когда стало ясно, что президент выступает за военную кампанию, Вэнс изменил свою позицию и начал настаивать на том, чтобы вооруженные силы США действовали в Иране «быстро и решительно».