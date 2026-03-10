Ричмонд
СМИ: Трамп и Вэнс идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана

Президент Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что он разошелся с Джей Ди Вэнсом во мнениях относительно решения нанести удар по Ирану вместе с Израилем. Президент США признался, что вице-президент не был в восторге от военного маневра.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как передает американский канал CNN, Вэнс, по словам Трампа, был «менее воодушевлен» началом войны с Ираном, чем он сам. При этом глава Белого дома отрицал, что у них возникли серьезные разногласия по поводу начала военной кампании.

Я бы сказал, что в философском плане он немного отличается от меня. Думаю, у него, возможно, было меньше энтузиазма по поводу ударов (по Ирану), но все же он был полон энтузиазма.

Дональд Трамп
президент США

Трамп не стал объяснять, в чем заключались разногласия. Вэнс, который прославился тем, что ранее критиковал военные операции США за рубежом, изначально высказывал сомнения насчет еще одной войны США на Ближнем Востоке, напоминает американский канал CNN.

В статье в The Wall Street Journal в 2023 году Вэнс написал, что Трамп «не будет безрассудно посылать американцев воевать за границу».

А накануне ударов по Ирану в 2026 году Вэнс заявил, что «нет ни единого шанса», что США будут втянуты в затяжную войну, как это было в Ираке, отмечает американский канал WSLS.

Если вспомнить Афганистан, то 20 лет у (США) не было четкой цели, 20 лет США пытались привить Афганистану либеральную демократию. Миссия в Ираке была немного короче, но мы все равно находились в этой стране почти 10 лет без четкой цели.

Джей Ди Вэнс
вице-президент США

Как пояснил Трамп, он счел нужным атаковать Иран, поскольку был уверен, что Тегеран вскоре первым нанесет удар по США: «Я чувствовал, что это то, что мы должны были сделать. Не думаю, что у нас был выбор». Когда стало ясно, что президент выступает за военную кампанию, Вэнс изменил свою позицию и начал настаивать на том, чтобы вооруженные силы США действовали в Иране «быстро и решительно».

