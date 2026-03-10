СМИ: Трамп и Вэнс идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана

Как передает американский канал CNN, Вэнс, по словам Трампа, был «менее воодушевлен» началом войны с Ираном, чем он сам. При этом глава Белого дома отрицал, что у них возникли серьезные разногласия по поводу начала военной кампании.
Я бы сказал, что в философском плане он немного отличается от меня. Думаю, у него, возможно, было меньше энтузиазма по поводу ударов (по Ирану), но все же он был полон энтузиазма.
Трамп не стал объяснять, в чем заключались разногласия. Вэнс, который прославился тем, что ранее критиковал военные операции США за рубежом, изначально высказывал сомнения насчет еще одной войны США на Ближнем Востоке, напоминает американский канал CNN.
А накануне ударов по Ирану в 2026 году Вэнс заявил, что «нет ни единого шанса», что США будут втянуты в затяжную войну, как это было в Ираке, отмечает американский канал WSLS.
Если вспомнить Афганистан, то 20 лет у (США) не было четкой цели, 20 лет США пытались привить Афганистану либеральную демократию. Миссия в Ираке была немного короче, но мы все равно находились в этой стране почти 10 лет без четкой цели.
Как пояснил Трамп, он счел нужным атаковать Иран, поскольку был уверен, что Тегеран вскоре первым нанесет удар по США: «Я чувствовал, что это то, что мы должны были сделать. Не думаю, что у нас был выбор». Когда стало ясно, что президент выступает за военную кампанию, Вэнс изменил свою позицию и начал настаивать на том, чтобы вооруженные силы США действовали в Иране «быстро и решительно».