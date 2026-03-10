В Совфеде объяснили стремление Трампа созвониться с Путиным

Джабаров высказал предположение, что Трамп «заигрался» и теперь считает себя первым и главным политиком мира. По мнению сенатора, американский президент даже перестал принимать во внимание позицию лидеров других государств. Он отметил, что сейчас на Ближнем Востоке Трамп столкнулся с неудачами и потерями.
«Думаю, что в этот момент Трамп вспомнил, что есть еще один лидер, который не менее значимый для всего мира, — это наш президент России, с которым необходимо считаться, который имеет колоссальный авторитет во всем мире, особенно на Ближнем Востоке», — высказался Джабаров.
Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о результатах телефонной беседы Дональда Трампа и российского президента. По его словам, главной темой диалога стала международная ситуация, в том числе военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.