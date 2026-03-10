Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде объяснили стремление Трампа созвониться с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп инициировал телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт на Ближнем Востоке. Результат переговоров был полезен для всего мира. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что, судя по тому, что сообщил о телефонном разговоре глав США и России помощник российского президента Юрий Ушаков, диалог был продуктивным.

Джабаров высказал предположение, что Трамп «заигрался» и теперь считает себя первым и главным политиком мира. По мнению сенатора, американский президент даже перестал принимать во внимание позицию лидеров других государств. Он отметил, что сейчас на Ближнем Востоке Трамп столкнулся с неудачами и потерями.

«Думаю, что в этот момент Трамп вспомнил, что есть еще один лидер, который не менее значимый для всего мира, — это наш президент России, с которым необходимо считаться, который имеет колоссальный авторитет во всем мире, особенно на Ближнем Востоке», — высказался Джабаров.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о результатах телефонной беседы Дональда Трампа и российского президента. По его словам, главной темой диалога стала международная ситуация, в том числе военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше