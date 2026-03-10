Огневую подготовку отработали в бригаде имени Касыма Кайсенова

Особое внимание было уделено совершенствованию навыков обращения с оружием, ведению огня с движущихся боевых машин, тактическим действиям и строгому соблюдению мер безопасности. По словам командира батальона майора Мерея Исенова, занятия проводились как в дневное, так и в ночное время.