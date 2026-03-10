Казахстанцы в Германии поддержали общественное обсуждение реформ

Встреча состоялась в рамках подготовки к предстоящему республиканскому референдуму, передает DKNews.kz.
В мероприятии приняли участие представители казахской диаспоры, общественных объединений, студенческой молодежи и граждане Казахстана, проживающие на территории федеральных земель, входящих в консульский округ Генерального консульства.
Соотечественникам рассказали о конституционных реформах.
В ходе встречи участникам представили основные положения проекта новой Конституции.
Речь шла о ключевых направлениях реформ, направленных на развитие политической системы, укрепление принципов верховенства закона, совершенствование механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина, а также расширение участия граждан в процессах государственного управления.
Открытая дискуссия и обмен мнениями.
После презентации состоялась открытая дискуссия, в рамках которой участники обменялись мнениями по отдельным положениям проекта Основного закона.
Представители казахстанской диаспоры подчеркнули важность проводимых в стране реформ и отметили значимость предстоящего референдума как механизма прямого волеизъявления народа.
Связь с соотечественниками за рубежом.
По итогам встречи участники отметили, что проведение подобных диалоговых площадок способствует укреплению связи государства с соотечественниками за рубежом.
Такие мероприятия также позволяют формировать открытое общественное обсуждение ключевых вопросов развития Казахстана и вовлекать граждан в процессы принятия важных государственных решений.