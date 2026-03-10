Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцы в Германии поддержали общественное обсуждение реформ

В Генеральном консульстве Казахстана во Франкфурте-на-Майне прошёл круглый стол, посвящённый обсуждению проекта новой Конституции Республики.

Источник: DKNews.kz

Встреча состоялась в рамках подготовки к предстоящему республиканскому референдуму, передает DKNews.kz.

В мероприятии приняли участие представители казахской диаспоры, общественных объединений, студенческой молодежи и граждане Казахстана, проживающие на территории федеральных земель, входящих в консульский округ Генерального консульства.

Соотечественникам рассказали о конституционных реформах.

В ходе встречи участникам представили основные положения проекта новой Конституции.

Речь шла о ключевых направлениях реформ, направленных на развитие политической системы, укрепление принципов верховенства закона, совершенствование механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина, а также расширение участия граждан в процессах государственного управления.

Открытая дискуссия и обмен мнениями.

После презентации состоялась открытая дискуссия, в рамках которой участники обменялись мнениями по отдельным положениям проекта Основного закона.

Представители казахстанской диаспоры подчеркнули важность проводимых в стране реформ и отметили значимость предстоящего референдума как механизма прямого волеизъявления народа.

Связь с соотечественниками за рубежом.

По итогам встречи участники отметили, что проведение подобных диалоговых площадок способствует укреплению связи государства с соотечественниками за рубежом.

Такие мероприятия также позволяют формировать открытое общественное обсуждение ключевых вопросов развития Казахстана и вовлекать граждан в процессы принятия важных государственных решений.