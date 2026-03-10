Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик из Венгрии: Евросоюз движется в пропасть

Ведущий сотрудник венгерского Центра фундаментальных прав Злотан Кошкович считает, что европейские страны, настаивая на усилении антироссийских санкций, в том числе в энергетическом секторе, ведут Евросоюз к кризису. Эксперт обратил внимание, что США, напротив, заявляют о планах снять антироссийские ограничения, пишет ИА «Вести».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Трамп собирается отменить российские санкции, в то время как Европа движется к пропасти», — цитирует заявление Кошковича в соцсети X информационная служба «Вести».

Таким образом венгерский аналитик отреагировал на высказывание американского президента о планах снять санкции, ранее введенные Белым домом в отношении нефтяной сферы ряда стран в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Дональд Трамп уточнил, что намерен отказаться от рестрикций до нормализации ситуации, но добавил, что впоследствии, возможно, не восстановит ограничения. Политик не указал, в отношении каких конкретно стран будут отменены санкции.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан обратился к Еврокомиссии с требованием пересмотреть антироссийские санкции, касающиеся энергетической сферы, ранее введенные Евросоюзом. Венгерские власти призывают к срочному реагированию, чтобы не допустить резкого скачка цен на нефть и газ из-за сокращения поставок энергоресурсов, связанного с конфликтом США, Израиля и Ирана.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше