Аналитик из Венгрии: Евросоюз движется в пропасть

«Трамп собирается отменить российские санкции, в то время как Европа движется к пропасти», — цитирует заявление Кошковича в соцсети X информационная служба «Вести».
Таким образом венгерский аналитик отреагировал на высказывание американского президента о планах снять санкции, ранее введенные Белым домом в отношении нефтяной сферы ряда стран в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Дональд Трамп уточнил, что намерен отказаться от рестрикций до нормализации ситуации, но добавил, что впоследствии, возможно, не восстановит ограничения. Политик не указал, в отношении каких конкретно стран будут отменены санкции.
Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан обратился к Еврокомиссии с требованием пересмотреть антироссийские санкции, касающиеся энергетической сферы, ранее введенные Евросоюзом. Венгерские власти призывают к срочному реагированию, чтобы не допустить резкого скачка цен на нефть и газ из-за сокращения поставок энергоресурсов, связанного с конфликтом США, Израиля и Ирана.