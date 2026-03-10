Трамп допустил отмену санкций с нефтяной отрасли ряда стран, включая Россию

Эти меры обсуждают в числе вариантов, которые должны сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители на фоне конфликта вокруг Ирана. По данным Reuters, в Белом доме опасаются, что скачок цен на нефть после более чем недели атак США и Израиля по Ирану может ударить по американскому бизнесу и потребителям.