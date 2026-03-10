Пенсионные баллы умерших волгоградцев предлагают передавать по наследству

По мнению парламентария, введение механизма наследования пенсионных баллов позволит хотя бы частично вернуть семье средства, которые были уплачены в пенсионную систему, и продемонстрирует, что страховые взносы не утрачиваются безвозвратно в случае смерти человека до выхода на пенсию. А также будет стимулировать граждан к легальной занятости и уплате страховых взносов.