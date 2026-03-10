Ричмонд
Пенсионные баллы умерших волгоградцев предлагают передавать по наследству

В настоящее время российским законодательством предусмотрено наследование только накопительную часть пенсии.

С новой инициативой выступил депутаты Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — он предлагает ввести механизм, позволяющий передавать наследникам пенсионные баллы родственников, которые скончались до выхода на пенсию.

Законодатель уже подготовил соответствующее обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Слуцкий напоминает: сегодня пенсия формируется исходя из взносов, которые уплачивают в пользу застрахованных работодатели. Однако российским законодательством не предусмотрено наследование накопленных пенсионных баллов — наследовать можно только накопительную часть пенсии.

«ЛДПР считает такую ситуацию несправедливой. Человек годами добросовестно выполняет свои обязанности перед государством, платит налоги, но внезапно умирает — и все его пенсионные баллы сгорают. А ведь могли бы пойти его семье», — цитирует депутата РИА Новости.

По мнению парламентария, введение механизма наследования пенсионных баллов позволит хотя бы частично вернуть семье средства, которые были уплачены в пенсионную систему, и продемонстрирует, что страховые взносы не утрачиваются безвозвратно в случае смерти человека до выхода на пенсию. А также будет стимулировать граждан к легальной занятости и уплате страховых взносов.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявил, что 35 тысяч рублей должен составлять минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году.

