Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 10 марта: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Телефонный разговор Путина и Трампа 9 марта

Конкретных дат и места для продолжения трехсторонних переговоров по Украине пока нет.

Трамп не просил о прекращении огня на Украине в разговоре с Путиным.

Все заинтересованы в скорейшем прекращении огня на Украине, с этим трудно поспорить.

Россия ценит посреднические усилия США в украинском урегулировании.

Путин и Трамп детально не обсуждали тему санкций США на российскую нефть.

Владимир Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана.

Кремль не стал конкретизировать предложения РФ по урегулированию в Иране.

Президент Путин с самого начала этой истории до начала боевой фазы предлагал различные варианты нашего посредничества и наших добрых услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности. Многие из этих предложений по-прежнему на столе, о чем вчера говорил президент.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль никак не комментирует обвинения в якобы передаче Тегерану разведданных на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Ограничение связи в России

Ограничения связи в России происходят в соответствии с законодательством.

По мере анализа опыта отключения связи в крупных городах РФ будут предлагаться решения сопутствующих проблем.

Проблемы, возникающие у бизнеса из-за отключения и ограничения связи в крупных городах РФ, — это предмет для дополнительного анализа.

Другие темы

Успехи российских паралимпийцев являются предметом гордости для страны.

Владимир Путин поздравит российских паралимпийцев с победами.

10 марта президент России встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным.

