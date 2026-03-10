Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 10 марта: главное

Телефонный разговор Путина и Трампа 9 марта
Конкретных дат и места для продолжения трехсторонних переговоров по Украине пока нет.
Трамп не просил о прекращении огня на Украине в разговоре с Путиным.
Все заинтересованы в скорейшем прекращении огня на Украине, с этим трудно поспорить.
Россия ценит посреднические усилия США в украинском урегулировании.
Путин и Трамп детально не обсуждали тему санкций США на российскую нефть.
Владимир Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана.
Кремль не стал конкретизировать предложения РФ по урегулированию в Иране.
Президент Путин с самого начала этой истории до начала боевой фазы предлагал различные варианты нашего посредничества и наших добрых услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности. Многие из этих предложений по-прежнему на столе, о чем вчера говорил президент.
Кремль никак не комментирует обвинения в якобы передаче Тегерану разведданных на фоне обострения на Ближнем Востоке.
Ограничение связи в России
Ограничения связи в России происходят в соответствии с законодательством.
По мере анализа опыта отключения связи в крупных городах РФ будут предлагаться решения сопутствующих проблем.
Проблемы, возникающие у бизнеса из-за отключения и ограничения связи в крупных городах РФ, — это предмет для дополнительного анализа.
Другие темы
Успехи российских паралимпийцев являются предметом гордости для страны.
Владимир Путин поздравит российских паралимпийцев с победами.
10 марта президент России встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным.