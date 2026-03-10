Политолог раскрыл суть сделки Трампа по Кубе

Дональд Трамп предпочел бы, чтобы Куба прекратила все свои контакты, будь то экономические или политические, с Китаем и Россией. Такие же цели у Трампа были в Венесуэле. Это же касается и Мексики, и Панамы. Более того, учитывая географическое положение Кубы, вполне понятно, почему американцы не хотят видеть там Россию и Китай.