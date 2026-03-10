Политолог раскрыл суть сделки Трампа по Кубе

Трампу интересна не столько смена режима на Кубе, сколько приход к власти даже при сохранении существующего режима человека, который будет готов договариваться с США. Эксперт считает, что вероятность такого развития сохраняется.
Дональд Трамп предпочел бы, чтобы Куба прекратила все свои контакты, будь то экономические или политические, с Китаем и Россией. Такие же цели у Трампа были в Венесуэле. Это же касается и Мексики, и Панамы. Более того, учитывая географическое положение Кубы, вполне понятно, почему американцы не хотят видеть там Россию и Китай.
Что же касается вероятности недружественного захвата Кубы, то в ближайшее время он маловероятен, считает аналитик, отмечая, что сегодня силы США сосредоточены на ближневосточном направлении.
Во многом так называемый захват Кубы зависит от того, на какое время американцы застряли на Ближнем Востоке. В то же время, я уверен, что Дональд Трамп не ослабит своего давления на Кубу. Эмбарго — это очень агрессивный шаг в то время, когда кубинцы пребывают на грани гуманитарной катастрофы.
Если кубинцы будут столь же непреклонны, как Мадуро, то американцы вполне могут начать военные действия, считает эксперт. Он также отмечает, что с учетом мощного давления со стороны США, нельзя исключать что руководство Кубы само пойдет навстречу Трампа в каких-то вопросах.
Однако последние внешнеполитические силовые активности Дональда Трампа весьма негативно сказываются на его рейтинге в США. Возникает вопрос — в каком состоянии Соединенные Штаты выйдут из иранского конфликта? И хватит ли Трампу политической прочности, чтобы предпринять что-то подобное на Кубе?
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе недружественным захватом, в случае если страна откажется заключить сделку.