СМИ: новый лидер Ирана ответит на действия США асимметричным усилением конфронтации

Назначение Моджтабы Хаменеи, сына убитого аятоллы Али Хаменеи, новым верховным лидером Ирана бросает вызов президенту США и сигнализирует о том, что Тегеран не отступит в войне с США и Израилем, считают зарубежные СМИ.

Источник: AP 2024

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета The Wall Street Journal отмечает, что выбор Моджтабы Хаменеи в качестве нового рахбара показывает, что попытки Дональда Трампа заставить режим сдаться оказались безуспешными.

После гибели Али Хаменеи власть в Иране перешла к сторонникам жесткой и еще более радикальной политики, полагает WSJ. Ключевые позиции в стране заняли представители консервативного лагеря, а умеренные и реформистские группировки надолго оказались на обочине.

Ожидается, что 56-летний Моджтаба, который в результате ударов США и Израиля, помимо отца, потерял мать, жену и ребенка, займет конфронтационную позицию по отношению к Западу. Это подтверждается ролью Али Лариджани, секретаря Совета безопасности Ирана. Последний, по данным WSJ, руководит атаками на страны Персидского залива и занимается подавлением внутренних протестов. Он уже предупредил, что Трамп понесет ответственность за удары по Ирану.

Хотя Трамп остался «недоволен» выбором Ирана и назвал Моджтабу «слабаком», новый верховный лидер пользуется значительной поддержкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР), особенно его молодых и радикально настроенных членов.

Британская газета Financial Times согласна с тем, что назначение Моджтабы указывает на решимость Ирана не сдаваться. Моджтаба, по мнению газеты, теперь олицетворяет «коллективные интересы» иранцев. Лариджани уже акцентировал внимание на том, что назначение нового рахбара должно служить знаком сплоченности нации.

Агентство Bloomberg полагает, что избрание Моджтабы доказывает, что Иран не сменит тактику в ближневосточной войне.

В субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан поклялся не отступать, заявив, что «мечту о том, что мы безоговорочно сдадимся, они (США) должны унести с собой в могилу».

Американский журнал Foreign Affairs подчеркивает, что иранские действия не являются разрозненными актами возмездия. Это продуманная «стратегия горизонтальной эскалации» — попытка изменить ставки в конфликте путем его расширения в пространстве и во времени. Такой подход позволяет более слабому игроку вынудить более сильного пересмотреть свои намерения.

Как напоминает Foreign Affairs, подобная стратегия уже доказала свою эффективность в отношении США — во Вьетнаме и Сербии. В первом случае это привело к поражению США, а во втором — сорвало военные планы Пентагона.

Целенаправленные удары по высшему руководству неизбежно создают мощные стимулы для горизонтальной эскалации, говорится в статье. После гибели Али Хаменеи Тегеран вынужден быстро продемонстрировать свою устойчивость и расширить масштабы конфликта. Если США проигнорируют стратегию Ирана, они рискуют утратить контроль над войной, которую сами же и начали, предупреждает журнал.

Узнать больше по теме Иран: основная информация, история и ситуация в стране Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране. Читать дальше