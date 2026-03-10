СМИ: новый лидер Ирана ответит на действия США асимметричным усилением конфронтации

Американская газета The Wall Street Journal отмечает, что выбор Моджтабы Хаменеи в качестве нового рахбара показывает, что попытки Дональда Трампа заставить режим сдаться оказались безуспешными.
Ожидается, что 56-летний Моджтаба, который в результате ударов США и Израиля, помимо отца, потерял мать, жену и ребенка, займет конфронтационную позицию по отношению к Западу. Это подтверждается ролью Али Лариджани, секретаря Совета безопасности Ирана. Последний, по данным WSJ, руководит атаками на страны Персидского залива и занимается подавлением внутренних протестов. Он уже предупредил, что Трамп понесет ответственность за удары по Ирану.
Британская газета Financial Times согласна с тем, что назначение Моджтабы указывает на решимость Ирана не сдаваться. Моджтаба, по мнению газеты, теперь олицетворяет «коллективные интересы» иранцев. Лариджани уже акцентировал внимание на том, что назначение нового рахбара должно служить знаком сплоченности нации.
Агентство Bloomberg полагает, что избрание Моджтабы доказывает, что Иран не сменит тактику в ближневосточной войне.
Американский журнал Foreign Affairs подчеркивает, что иранские действия не являются разрозненными актами возмездия. Это продуманная «стратегия горизонтальной эскалации» — попытка изменить ставки в конфликте путем его расширения в пространстве и во времени. Такой подход позволяет более слабому игроку вынудить более сильного пересмотреть свои намерения.
Целенаправленные удары по высшему руководству неизбежно создают мощные стимулы для горизонтальной эскалации, говорится в статье. После гибели Али Хаменеи Тегеран вынужден быстро продемонстрировать свою устойчивость и расширить масштабы конфликта. Если США проигнорируют стратегию Ирана, они рискуют утратить контроль над войной, которую сами же и начали, предупреждает журнал.