В Волгоградской области утвердили проект памятника, посвященного СВО

Оргкомитет утвердил 10 марта проект памятника, посвященного СВО, который установят на Мамаевом кургане.
«Реализуя задачу по созданию мемориального комплекса, была проведена очень сложная, масштабная работа», — подчеркнул глава волгоградского региона Андрей Бочаров.
Скульптурную композицию возведут у подножия главной высоты России. Мемориальный комплекс будет состоять из трех основных частей — сам памятник, музей и композиция, посвященная особому вкладу жителей региона в Сталинградскую победу.
«Исходя из погодных условий, в ближайшее время приступим к реализации проекта, что называется, на земле. Основные работы планируем провести уже в текущем 2026 году», — подчеркнул губернатор.
