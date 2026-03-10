Ричмонд
В Волгоградской области утвердили проект памятника, посвященного СВО

Основные работы по его созданию планируют провести уже в 2026 году.

Оргкомитет утвердил 10 марта проект памятника, посвященного СВО, который установят на Мамаевом кургане.

«Реализуя задачу по созданию мемориального комплекса, была проведена очень сложная, масштабная работа», — подчеркнул глава волгоградского региона Андрей Бочаров.

Скульптурную композицию возведут у подножия главной высоты России. Мемориальный комплекс будет состоять из трех основных частей — сам памятник, музей и композиция, посвященная особому вкладу жителей региона в Сталинградскую победу.

«Исходя из погодных условий, в ближайшее время приступим к реализации проекта, что называется, на земле. Основные работы планируем провести уже в текущем 2026 году», — подчеркнул губернатор.

Ранее 10 приоритетных направлений работы назвал Андрей Бочаров на конференции «ЕР».