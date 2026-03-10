Южная Корея не согласилась с выводом из страны американских комплексов ПВО

«Вооруженные силы США в Корее (USFK) могут переместить некоторые комплексы ПВО в соответствии с собственными военными нуждами. И хотя мы выразили свое несогласие с этим, в реальности мы не можем никак продвинуть эту нашу позицию», — заявил Ли Чжэ Мён на заседании кабинета министров Южной Кореи.