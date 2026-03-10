Ричмонд
Трамп допустил возможность переговоров с руководством Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность проведения переговоров с руководством Ирана.

Источник: Reuters

«Это возможно, зависит от того, каковы условия. Возможно, лишь возможно», — отметил он в интервью телеканалу Fox News, говоря о возможности консультаций. «Если хорошо поразмыслить над этим, нам, вроде бы, больше необязательно говорить. Но это возможно», — добавил он.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше