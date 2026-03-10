Полковник Ходаренок: с окончанием весенней распутицы РФ перейдет в наступление

Возникает вопрос: почему боевые действия в ходе специальной военной операции надо планировать кампаниями, а не отдельно взятыми операциями? Дело в том, что кампании — это определенный этап СВО, они представляют собой систему одновременных и последовательных операций различного масштаба, объединенных общими военно-политическими и стратегическими целями и единым замыслом. К примеру, ~в 2026 году это могут быть овладение Харьковом, Запорожьем, Николаевым и Одессой, глубокое и стремительное продвижение частей и соединений ВС РФ в тылы украинской армии~.