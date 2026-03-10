СМИ: Уиткофф и Кушнер пытаются перенести подход по Газе на другие конфликты

«(Уиткофф и Кушнер — ред.) пытаются применить работающие (в урегулировании конфликта в Газе — ред.) подходы на другие конфликты. И, очевидно, им приходится адаптировать их, учитывая личности и динамику», — заявил изданию неназванный представитель американской администрации.
Издание подчеркивает, что во всех случаях применяется подход, схожий с заключением «бизнес-сделки».
Источники сообщили газете, что небольшой состав команды, занимающейся урегулированием конфликтов, предотвращает утечки информации. Кроме того, собеседники издания опровергли предположения о том, что Уиткофф и Кушнер не привлекают к своей работе экспертов в соответствующих областях.
Отмечается, что сотрудники Совета национальной безопасности работали над переговорами между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а представители госдепартамента участвуют в переговорах по украинскому конфликту. По словам собеседника газеты, в вопросе переговоров по Ирану Уиткофф и Кушнер консультировались с экспертами ЦРУ, министерства обороны и госдепом по ядерным вопросам.
«Мы всегда консультируемся с (госсекретарем — ред.) Марко (Рубио — ред.) и его командой, а также с (заместителем советника по национальной безопасности — ред.) Робертом Габриэлем относительно того, какая команда в правительстве лучше всего подходит для поддержки этих усилий», — заявил один из источников.
Президент США Дональд Трамп в интервью газете положительно высказался о работе Уиткоффа и Кушнера.
«Я думаю, они отлично справляются со своей работой», — отметил он.
Ранее Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты работают над соглашением по завершению конфликта на Украине, чтобы положить ему конец «раз и навсегда» и ожидают нового прогресса в ближайшие недели.