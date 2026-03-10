Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Востоковед: затягивание конфликта в Иране станет серьезным ударом по Китаю

КНР в ближайшие месяцы потеряет несколько сотен миллионов долларов на нефтяных поставках. Об этом пишет директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт считает, что для Китая длительный конфликт в Иране может нанести серьезный удар. Сбои в поставках необходимых для страны энергоресурсов — не главная потеря.

Но самое главное, он просто потеряет вообще саму нефть, то есть то, что измеряется не деньгами, а устойчивостью функционирования промышленности.

Алексей Маслов
директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова

Востоковед обращает внимание, что многие другие поставщики нефти, кроме России и Ирака, довольно проамерикански настроены. В этой связи на первый план выходит РФ, которая оказалась самым надежным, и в этом смысле самым порядочным поставщиком.

В передаче своей авторской передаче «Восточная шкатулка» Алексей Маслов обращает внимание на другие интересы КНР на Ближнем Востоке. По его словам, Пекин зависит от всех поставок через Ормузский пролив, в том числе метанола.

Китай — крупнейший потребитель метанола в мире. И, учитывая объемы китайской экономики, Китай закупал метанол, доставлял через Ормузский пролив в огромных количествах.

Алексей Маслов
директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова

Эксперт рассказал, что в 2025 году Китай импортировал из Ирана почти 850 тысяч тонн метанола. Кроме нефти и метанола через Ормузский пролив в Китай поставляли также продукты нефтепереработки, сбой которых усиливает кризис в стране. С затягиванием военных действий в Иране Китай утрачивает надежность своих позиций, резюмирует востоковед.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше