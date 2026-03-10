Востоковед: затягивание конфликта в Иране станет серьезным ударом по Китаю

Эксперт считает, что для Китая длительный конфликт в Иране может нанести серьезный удар. Сбои в поставках необходимых для страны энергоресурсов — не главная потеря.
Но самое главное, он просто потеряет вообще саму нефть, то есть то, что измеряется не деньгами, а устойчивостью функционирования промышленности.
Востоковед обращает внимание, что многие другие поставщики нефти, кроме России и Ирака, довольно проамерикански настроены. В этой связи на первый план выходит РФ, которая оказалась самым надежным, и в этом смысле самым порядочным поставщиком.
В передаче своей авторской передаче «Восточная шкатулка» Алексей Маслов обращает внимание на другие интересы КНР на Ближнем Востоке. По его словам, Пекин зависит от всех поставок через Ормузский пролив, в том числе метанола.
Китай — крупнейший потребитель метанола в мире. И, учитывая объемы китайской экономики, Китай закупал метанол, доставлял через Ормузский пролив в огромных количествах.
Эксперт рассказал, что в 2025 году Китай импортировал из Ирана почти 850 тысяч тонн метанола. Кроме нефти и метанола через Ормузский пролив в Китай поставляли также продукты нефтепереработки, сбой которых усиливает кризис в стране. С затягиванием военных действий в Иране Китай утрачивает надежность своих позиций, резюмирует востоковед.