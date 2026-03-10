Глава Самарской области представил новый состав правительства

Предполагалось, что каждый из заместителей будет курировать определенный блок. Также планировалось включить в состав правительства глав трех городов: Самары, Тольятти и Сызрани. При этом руководящий состав правительства региона планировалось сократить на 20%, а сотрудников в министерствах — на 10%. В декабре Вячеслав Федорищев отправил региональное правительство в отставку. После этого он внес на рассмотрение Самарской губернской думы кандидатуру Виталия Шабалатова для согласования на должность первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства региона.