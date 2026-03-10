Политолог назвал уязвимое место Дональда Трампа

Эксперт считает, что Трамп зависим от внутриполитической ситуации в стране. В случае ошибки главы Белого дома его противники воспользуются случаем, чтобы заявить о некомпетентности политика и даже попытаться убрать его с поста президента.
«Так что он, смотря на быстрое негативное развитие ситуации внутри рынка Соединенных Штатов Америки, предпринимает какие-то меры, которые были не вполне адекватны, но, во всяком случае, могут в какой-то мере смягчить негатив, вызванный военными действиями на Ближнем Востоке», — объяснил собеседник ИС «Вести».