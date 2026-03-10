Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог назвал уязвимое место Дональда Трампа

Проблемным для американского лидера Дональда Трампа является внутренний политический фронт — принимая решения, касающиеся внешней политики, он вынужден оглядываться на мнение политических оппонентов внутри страны. Такое мнение в беседе с информационной службой «Вести» высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, бывший посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что Трамп зависим от внутриполитической ситуации в стране. В случае ошибки главы Белого дома его противники воспользуются случаем, чтобы заявить о некомпетентности политика и даже попытаться убрать его с поста президента.

«Так что он, смотря на быстрое негативное развитие ситуации внутри рынка Соединенных Штатов Америки, предпринимает какие-то меры, которые были не вполне адекватны, но, во всяком случае, могут в какой-то мере смягчить негатив, вызванный военными действиями на Ближнем Востоке», — объяснил собеседник ИС «Вести».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что в окружении Трампа есть советники, которые рекомендуют ему максимально быстро выйти из противостояния с Ираном. Необходимость прекратить военный конфликт они обосновывают тем, что резкий рост цен на нефть может привести к политическому кризису.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше