Политолог назвал уязвимое место Дональда Трампа

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что в окружении Трампа есть советники, которые рекомендуют ему максимально быстро выйти из противостояния с Ираном. Необходимость прекратить военный конфликт они обосновывают тем, что резкий рост цен на нефть может привести к политическому кризису.