Зеленский ввел санкции против винзавода «Массандра» в Крыму

«Массандра» — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. «Массандра» стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.