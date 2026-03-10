Зеленский ввел санкции против винзавода «Массандра» в Крыму

Согласно указу, винзавод лишается «государственных наград Украины». Кроме того, санкции предусматривают «блокировку активов» предприятия и «ограничение торговых операций» сроком на 10 лет, а также другие меры.
Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний. В их числе, по словам уполномоченного Зеленского по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, фирмы, которые «незаконно работают» в Крыму и «были причастны к строительству Крымского моста».
Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к «похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов». В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).
«Массандра» — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. «Массандра» стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.