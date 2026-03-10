СМИ: война в Иране разделила членов БРИКС

К тому же Нью-Дели не хочет идти на очередную конфронтацию с Вашингтоном. После торгового спора с Индией в августе 2025 года США в феврале этого года снизили торговые пошлины на индийские товары с 50% до 18%, так как Нью-Дели согласился прекратить закупки российской нефти и вместо этого закупать больше американской нефти и других продуктов. «Большое спасибо президенту Трампу от имени 1,4 млрд жителей Индии за это замечательное заявление», — написал тогда премьер-министр Моди.