СМИ: война в Иране разделила членов БРИКС

Страны БРИКС под председательством Индии не выступили с коллективным ответом на американо-израильскую войну против Ирана. Хотя Китай, Россия и ЮАР осудили удары по Ирану, Индия сдержанно призвала к диалогу, что подчеркивает разногласия внутри блока, считают зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Катарское агентство Al Jazeera напоминает, что, когда в БРИКС председательствовала Бразилия, члены блока, в состав которого Иран вошел 1 января 2024 года, выступили с критикой американо-израильские нападения на Иран в июне 2025 года. Но в декабре 2025 года председательство перешло Индии, и с начала операции «Эпическая ярость», за первые шесть дней которой погибло более 1230 иранцев, от БРИКС не последовало никакого коллективного заявления.

При этом издание отмечает, что отдельно трое из пяти членов-основателей организации выступили с заявлениями, в которых осудили нарушения международного права США и Израилем.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал к немедленному прекращению огня, предупредив, что конфликт может распространиться за пределы Ближнего Востока: «Мы хотим прекращения огня, мы хотим, чтобы это безумие прекратилось». Правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» раскритиковала действия США и Израиля, назвав их «упреждающей самообороной, основанной на предположениях и догадках».

Россия тоже выступила с критикой этих нападений. В послании президенту Ирана Масуду Пезешкиану президент Владимир Путин осудил удары и убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. А российский МИД назвал удары по Ирану «преднамеренными и неспровоцированными акты вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства — члена ООН».

Министр иностранных дел Китая Ван И сделал аналогичное заявление, сказав, что Пекин «выступает против любых военных ударов, наносимых Израилем и США по Ирану».

Египет (член БРИКС с 1 января 2024 года), напротив, осудил удары Ирана по территориям арабских стран и предупредил о последствиях таких действий для всего региона.

«Египет решительно осуждает нарушение Ираном суверенитета ряда арабских стран, включая Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт и ОАЭ (ОАЭ являются членом БРИКС с 1 января 2024 года. — Прим. ред.). Подобные действия негативно скажутся на безопасности и стабильности всего региона», — говорится в пресс-релизе МИД Египта.

Индия же заняла более осторожную позицию, отмечает Al Jazeera. Индийский МИД призвал к дипломатии и прекращению конфликта, но отказался от прямой критики в адрес Вашингтона и Тель-Авива.

Моди также выступил перед странами Персидского залива и раскритиковал ответные удары по ним, не упомянув Иран.

По мнению издания, сдержанная позиция Индии отражает сложные геополитические расчеты. Премьер-министр Нарендра Моди посетил Израиль 25−26 февраля 2026 года, где встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выступил перед кнессетом. Во время визита Моди заявил: «Индия твердо и с полной убежденностью поддерживает Израиль в этот момент и в будущем».

Правительства двух стран подписали соглашения о сотрудничестве в области обороны и искусственного интеллекта. Сейчас Израиль поставляет около 40% своего экспорта вооружений в Индию, уточняет Al Jazeera. Выбор времени для визита Моди в Израиль создал видимость «молчаливого одобрения» нападений на Иран, заявила в понедельник индийская оппозиционная партия «Конгресс».

К тому же Нью-Дели не хочет идти на очередную конфронтацию с Вашингтоном. После торгового спора с Индией в августе 2025 года США в феврале этого года снизили торговые пошлины на индийские товары с 50% до 18%, так как Нью-Дели согласился прекратить закупки российской нефти и вместо этого закупать больше американской нефти и других продуктов. «Большое спасибо президенту Трампу от имени 1,4 млрд жителей Индии за это замечательное заявление», — написал тогда премьер-министр Моди.

Как считают аналитики, различные реакции членов БРИКС на иранский конфликт говорят о проблеме с достижением консенсуса между государствами блока с различными геополитическими связями и стратегическими приоритетами.

«В группе нет единства. И это подрывает идею совместных действий», — считает Пауло Ногейра Батиста — младший, экономист и бывший вице-президент Банка развития БРИКС.

Война в Иране, по мнению американской газеты The New York Times, проверяет единство БРИКС и заставляет членов блока задуматься над неудобным вопросом: могут ли они действительно построить новый мировой порядок без идеологического согласования? «Если БРИКС надеется стать силой, бросающей вызов влиянию Запада, блоку нужно выйти за рамки экономического союза», — заключает Ренад Мансур, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке.

