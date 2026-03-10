СМИ: война в Иране разделила членов БРИКС

Катарское агентство Al Jazeera напоминает, что, когда в БРИКС председательствовала Бразилия, члены блока, в состав которого Иран вошел 1 января 2024 года, выступили с критикой американо-израильские нападения на Иран в июне 2025 года. Но в декабре 2025 года председательство перешло Индии, и с начала операции «Эпическая ярость», за первые шесть дней которой погибло более 1230 иранцев, от БРИКС не последовало никакого коллективного заявления.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал к немедленному прекращению огня, предупредив, что конфликт может распространиться за пределы Ближнего Востока: «Мы хотим прекращения огня, мы хотим, чтобы это безумие прекратилось». Правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» раскритиковала действия США и Израиля, назвав их «упреждающей самообороной, основанной на предположениях и догадках».
Россия тоже выступила с критикой этих нападений. В послании президенту Ирана Масуду Пезешкиану президент Владимир Путин осудил удары и убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. А российский МИД назвал удары по Ирану «преднамеренными и неспровоцированными акты вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства — члена ООН».
«Египет решительно осуждает нарушение Ираном суверенитета ряда арабских стран, включая Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт и ОАЭ (ОАЭ являются членом БРИКС с 1 января 2024 года. — Прим. ред.). Подобные действия негативно скажутся на безопасности и стабильности всего региона», — говорится в пресс-релизе МИД Египта.
Моди также выступил перед странами Персидского залива и раскритиковал ответные удары по ним, не упомянув Иран.
По мнению издания, сдержанная позиция Индии отражает сложные геополитические расчеты. Премьер-министр Нарендра Моди посетил Израиль 25−26 февраля 2026 года, где встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выступил перед кнессетом. Во время визита Моди заявил: «Индия твердо и с полной убежденностью поддерживает Израиль в этот момент и в будущем».
Правительства двух стран подписали соглашения о сотрудничестве в области обороны и искусственного интеллекта. Сейчас Израиль поставляет около 40% своего экспорта вооружений в Индию, уточняет Al Jazeera. Выбор времени для визита Моди в Израиль создал видимость «молчаливого одобрения» нападений на Иран, заявила в понедельник индийская оппозиционная партия «Конгресс».
К тому же Нью-Дели не хочет идти на очередную конфронтацию с Вашингтоном. После торгового спора с Индией в августе 2025 года США в феврале этого года снизили торговые пошлины на индийские товары с 50% до 18%, так как Нью-Дели согласился прекратить закупки российской нефти и вместо этого закупать больше американской нефти и других продуктов. «Большое спасибо президенту Трампу от имени 1,4 млрд жителей Индии за это замечательное заявление», — написал тогда премьер-министр Моди.
«В группе нет единства. И это подрывает идею совместных действий», — считает Пауло Ногейра Батиста — младший, экономист и бывший вице-президент Банка развития БРИКС.
Война в Иране, по мнению американской газеты The New York Times, проверяет единство БРИКС и заставляет членов блока задуматься над неудобным вопросом: могут ли они действительно построить новый мировой порядок без идеологического согласования? «Если БРИКС надеется стать силой, бросающей вызов влиянию Запада, блоку нужно выйти за рамки экономического союза», — заключает Ренад Мансур, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке.