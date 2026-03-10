СМИ: решение о завершении войны примет только Иран

Индийское издание The Economic Times напоминает, что в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, сначала сказал, что война с Ираном «в значительной степени» завершена, и добавил, что силы США продвигаются быстрее, чем первоначально ожидалось. «Мы намного опережаем график», — похвастался глава Белого дома.
Но всего несколько часов спустя он заявил на собрании Республиканской партии, что США «еще недостаточно выиграли» и что война будет продолжаться до тех пор, пока Иран не будет «полностью и решительно побежден».
Он также пригрозил, что Иран не позволит «ни одному литру нефти» покинуть регион, если удары США и Израиля продолжатся.
Тогда же бригадный генерал КСИР Ибрагим Джаббари заверил, что Иран «готов к десяти годам войны с США, минимум к десяти годам». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, сказал, что американо-израильская коалиция «потерпела неудачу» и теперь они «пробуют другие планы, которые также провалятся».
Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы продолжать наносить по ним удары нашими ракетами до тех пор, пока это будет необходимо — и столько, сколько потребуется.
Со своей стороны, министр обороны США Пит Хегсет во вторник на брифинге в Пентагоне заявил, что США завершат войну с Ираном «в соответствии с нашими планами». «США не отступят в войне с Ираном до тех пор, пока враг не будет полностью и решительно разгромлен», — приводит слова Хегсета американский канал CBS News.