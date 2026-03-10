СМИ: решение о завершении войны примет только Иран

Со своей стороны, министр обороны США Пит Хегсет во вторник на брифинге в Пентагоне заявил, что США завершат войну с Ираном «в соответствии с нашими планами». «США не отступят в войне с Ираном до тех пор, пока враг не будет полностью и решительно разгромлен», — приводит слова Хегсета американский канал CBS News.